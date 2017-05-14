Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski oyundan çıkarken Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 62.dakikasında Tudor'un oyundan aldığı Alman yıldız, hocasına sinirlendi. Gaziantepspor - Galatasaray maçı 1-1 devam ederken Tudor'un oyundan aldığı Podolski, bu karara sinirlendiğini önce saha kenarına ağır adımlarla gelerek gösterdi. Ancak Podolski'nin tepkisi bununla sınırlı kalmadı.

Tudor, oyundan aldığı Podolski'ye elini uzattı ama eli havada kaldı Tudor'un elini sıkmayan Alman futbolcu, Hırvat teknik adamı tepki adına alkışlayıp 'Aferin' der gibi tavır yaptı.

Podolski daha sonra el kol hareketleri ile tepkisine devam ederken "Beni neden oyundan alıyorsun" diye de sinirli şekilde çıkıştı. Tudor ise 1-2 söz söyleyip arkasını döndü. Sinirlenen Podolski büyük öfkeyle kulübeye oturdu.

Saniyeler sonra Galatasaray taraftarı mesaj verir gibi saniyeler sonra 'Podolski'ye ismini haykırarak destek verdi. Taraftarın tezahüratları üzerine Podolski kulübeden çıkıp ayağa kalkarak onları alkışladı.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın Hırvat teknik direktörü Tudor, Bruma ve Snejder ile de problem yaşamıştı.