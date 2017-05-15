Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman yıldız sinirlendiğini önce saha kenarına ağır adımlarla gelerek gösterdi. Ancak Poldi’nin tepkisi bununla sınırlı kalmadı. Tudor’un uzattığı elini boş bıraktı. Hırvat teknik adamı tepki adına önce ‘Aferin’ dercesine alkışladı ve, “Beni neden oyundan alıyorsun” diye de sinirli şekilde azarladı. Poldi, Tudor’un da söylendiği gergin diyalog sonrasında sinirli şekilde yedek kulübesine oturdu. Bu sırada tribünler Podolski’nin ismini haykırarak lehine tezahürata başladı. Taraftarın tezahüratları üzerine Podolski kulübeden çıkıp ayağa kalkarak onları alkışladı. Hatırlanacağı gibi Tudor daha önce Bruma ve Snejder ile de problem yaşamıştı.