Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya karşısında takım arkadaşlarının tel tel dökülmesi Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ı çılgına çevirdi. İki kaptan özeleştiri yapıp, sorumluluğu üzerlerine alsalar da takım arkadaşlarını eleştiren ifadeler kullanmayı da ihmal etmediler. Sahadaki dağınık görüntüye anlam veremediklerinin altını çizen deneyimli yıldızlar, şu sözlerle isyan ettiler:

"Beyler sahadaki halimiz neydi öyle? Bu kadar kötü oynamaya ne hakkımız var? Buraya gelen taraftarlara ayıp değil mi? Hepimiz lig bitmeden tatile çıkmış gibiydik. Özellikle bazılarımız sezonu kafasında bitirmişti sanki. Ama daha biten bir şey yok, kimse bunu unutmasın.

'BU KEZ TELAFİSİ YOK!'

Herkes aklını başına alsın. Bu kafayla gidersek ligde üçüncü bile olamayız. Eğer kupayı da kaybedip, 4.'a gerilersek sezonu çok erken açmak durumuanda kalırız. Eğer bunu istemiyorsanız kalan maçlara asılın. Şimdi önümüzde Başakşehir'le oynayacağımız çok kritik bir rövanş var. O karşılaşmanın telafisi yok. Yenmek için her zamankinden fazla mücadele etmemiz gerekir. Acilen toparlanıp, o maça konsantre olun."