Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zapresic Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 18.45'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak. 17 Yaş Altı Milli Takımı, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, üçüncü mücadelesinde İtalya'yı 2-1, çeyrek finalde ise Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Milliler, yarı finale yükselerek 6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa'dan katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı.
Genç milliler final için sahaya çıkacak
15.05.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
17 Yaş Altı Mili Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın İngiltere ile karşılaşacak.
Etiketler : Genç milliler,17 Yaş Altı Mili Futbol Takımı,uefa,
473627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473627.aspx
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