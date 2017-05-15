Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli spor orgazanisyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2017’de son gün heyecanı da geride kaldı. 11 Mayıs’ta başlayan organizasyonda, dördüncü gün koşulan Caddebostan etabı sonrasında şampiyonluk Bülent Atabay kaptanlığındaki Orient Express VI yelkenlisinin oldu.

Atabay böylece 2002’deki ilk Bosphorus Cup’tan sonra geçen yılla birlikte üçüncü kez mutlu sona ulaştı. 13 Mayıs Cumartesi muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı’nın ardından 14 Mayıs Pazar günü Caddebostan etabı yelkenlilerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Üç yarışın yapıldığı Caddebostan’da yelkenliler 9 knot’ı bulan rüzgar eşliğinde sıkı bir mücadele çıkardılar. İlk yarış sona erdiğinde ilk iki yelkenli arasında sadece 9 saniyelik bir fark vardı.

Günün yarışları tamamlandıktan sonra dört günlük organizasyonda büyük kupanın sahibi belli oldu. Orient Express VI ekibi Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreninde Turkcell Platinum Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası’nı evlerine götürmek üzere aldılar.