Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Divan Kurulu Toplantısında yapılan açıklamada Galatasaray’ın borcu açıklandı. Sarı-kırmızı kulübün toplam borcu 2 milyar 391 milyon TL olarak açıklanırken, Florya ve Riva anlaşmalarından elde edilen gelirlerle birlikte toplam alacak ise 1 milyar 599 milyon TL. Sarı-kırmızılı kulübün toplam borç-alacak farkı ise 792 milyon TL olarak açıklandı.