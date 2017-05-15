Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Beşiktaş maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Maç fazlasıyla liderliği Başakşehir'e kaptıran Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında 3 puan alarak liderliği tekrar almanın peşinde. Öte yandan Bursaspor son 2 haftada aldığı kötü skorlardan evinde Beşiktaş'ı yenerek kurtulmanın peşinde. 2 haftada 5-0'lık Galatasaray ve 6-0'lık Çaykur Rizespor maçlarıyla birlikte 11 gol yiyen Bursaspor, Beşiktaş'ı yenip bu kötü gidişatı durdurmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş'ta cezalı olan Talisca Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. Bursaspor Beşiktaş maçını canlı takip etmek için haberimizi yenilemeniz yeterlidir. İşte Bursaspor Beşiktaş maçı...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Aboubakar

Bursaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda başladı. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de.

STAT: Timsah Arena

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

Babel de destek verecek

Siyah-Beyazlı formayla çıktığı son 10 lig maçta 7 gollük performans sergileyen Vincent Aboubakar, bu akşamki mücadelede takımın en önemli kozu olacak. Öte yandan Şenol hocanın, takımın hücum hattındaki diğer isimleri; Ryan Babel ve Ricardo Quaresma’dan da maç boyunca rakip ceza alanına sık sık girip pozisyon oluşturmalarını istediği bildirildi.

Kara Kartal’da hazırlıklar tamam

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve istasyon koşuları ile başladı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Kafile, dün öğle saatlerinde kara yolu ile Bursa’ya giderek kampa girdi.

Sınırdakilere uyarı zamanı

Süper Lig’de bu akşam Bursaspor’a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da 2 futbolcu, bu mücadeleye ceza sınırında çıkacak. Takımın tecrübeli ön liberosu Atiba Hutchinson ile başarılı savunmacısı Atınç Nukan, bu akşam kart görmeleri halinde takımlarının cumartesi günü Kasımpaşa’yla oynayacakları karşılaşmada görev yapamayacak. Teknik ekibin, Bursa mücadelesi öncesinde bu 2 oyuncudan gereksiz sertlikte bulunmamasını ve hakemle dialoğa girmemelerini istediği bildirildi.

Beşiktaş'ta Talisca yok

Beşiktaş’ın geçen hafta Fenerbahçe’yle oynadığı derbide rakip takım kalecisine orta parmağını gösteren Anderson Talisca, bu hareketi sebebiyle PFDK’dan 1 maçlık ceza almıştı. Brezilyalı futbolcu, bundan dolayı bu akşamki maçta görev yapamayacak.

Ligde bu akşam Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Bursaspor’da 2 futbolcu, sakatlığı sebebiyle görev yapamayacak. Kara Kartal’ın eski futbolcusu Serdar Kurtuluş ile Furkan Özçal, Timsah Arena’da oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ın kalan maçları

TARİH RAKİP

15.05.2017 Bursaspor (d)

20.05.2017 Kasımpaşa

28.05.2017 Gaziantepspor (d)

04.06.2017 Osmanlıspor

Avantajını yitirdi

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir’in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig’in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65’e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Savunmada sıkıntılı

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

Tosic’in cezası bitti

Beşiktaş’ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Medipol Başakşehir karşısında ligde 4. kez sarı kart gören Tosic, bu nedenle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti. Tosic’in Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alması bekleniyor.

Sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı takımda sakatlıklığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tolgay Arslan ise Bursaspor maçına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kart sınırında 2 oyuncu

Beşiktaş’ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson’ın yanı sıra Atınç Nukan da yarın oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Şenol Güneş’in 100. maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıkacak. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig’de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44’ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş ile Bursaspor 96. randevuda

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor’un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43’ünü Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, son 13 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11’ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul’daki maçı 1-0 kazandı, Bursa’da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa’da 2-1, İstanbul’da 3-1 galip geldi. 2012-2013’te İstanbul’daki randevu 3-3 bitti, Bursa’da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014’te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015’te Beşiktaş, Bursa’da 1-0, İstanbul’da da 3-2’lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa’da 1-0, İstanbul’da da 3-2’lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1’lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bursa’daki maçlar

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa’da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 3 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa’da yapılan 46 maçta Beşiktaş 15, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bursaspor evinde 46 gol atıp, kalesinde 45 gol gördü. Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa’da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara’da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa’da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş’ı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Bursaspor’un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa’da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş’a tarihi hezimeti yaşattı.

Beşiktaş’ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı’ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997’de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş’ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007’de evinde 3-0’lık sonuçla son verdi. Beşiktaş ise Bursaspor’a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7’si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.