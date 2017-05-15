Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, ligde 16. kafa golünü Gaziantepspor'dan yedi. Ligin ilk beşindeki diğer dört takım Beşiktaş (2), Fenerbahçe (3), Başakşehir (4) ve Trabzonspor (7) toplam 16 kafa golüne izin verdi



Galatasaray'ın bu sezon hem duran toplarda hem akan oyunda yüksek toplara karşı kalesini iyi savunamadığı biliniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep deplasmanında da kafa golü yedi. Bu, ligde bu sezon Galatasaray kalesinde 16. kafa golü oldu.

Lig yarışında ilk beşte yer alan Galatasaray dışındaki dört takım toplam 16 kafa golü yedi. Bu sayının yükselmesinde 7 kafa golü ile Trabzonspor etkili. Başakşehir 4, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise sadece 2 kafa golü yedi.

BEŞİKTAŞ'I SADECE BAYERN GEÇTİ

Avrupa'nın beş büyük ligi Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa incelendiğinde, Beşiktaş'tan daha az kafa golü yiyen tek takım bir golle Bayern... Angers (Fransa) 3, Paris Saint Germain, Manchester United ve Tottenham dörder kafa golüyle bu istatistikte en başarılı diğer takımlar...

İşte Spor Toto Süper Lig'de takımların yediğ kafa gollerine göre sıralama:

Galatasaray 16

Konyaspor 11

Kasımpaşa 10

Adanaspor 9

Alanyaspor 9

Kayserispor 9

Rizespor 9

Akhisar Bl. 8

Bursaspor 8

Osmanlıspor 8

Antalyaspor 7

Gaziantepspor 7

Karabükspor 7

Trabzonspor 7

Başakşehir 4

Gençlerbirliği 4

Fenerbahçe 3

Beşiktaş 2