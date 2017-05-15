Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 bin 50 siyah-beyazlı taraftar, İl Spor Güvenlik Kurulunun kararları çerçevesinde yoğun önlemler altında toplu haldestada getirildi.

Beşiktaş taraftarları Süper Lig'de en son 2003-2004 sezonunun 19. haftasında Bursa'daki maçı izleyebilmişti.

Aynı sezon küme düşen ve 2 sezon bir alt ligde mücadele eden Bursaspor'un taraftarları, küme düşmelerinin sorumlusu olarak Beşiktaş'ı görmüştü. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik çerçevesinde, Bursaspor'un yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana Beşiktaş taraftarları Bursa'daki maçlara alınmamıştı.

2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etmişti.