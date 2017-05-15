Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ülkemizde düzenlenecek Euroleague Final-Four heyecanına artık sayılı günler kaldı. Final-Four maç programı da netleşti. Ülkemizi bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Darüşşafa Doğuş temsil etmişti. 4 ekipten Final-Four'a kalan tek takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de Final-Four'da Real Madrid ile eşleşti. Temsilcimiz rakibini saha ve seyirci avantajıyla yenerek adını finale yazdırmak istiyor.



Fenerbahçe-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Final-Four maç programı açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma 19 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da başlayacak. Dev karşılaşma TRTSPOR'dan şifresiz olarak ve beIN SPORTS'dan şifreli olarak canlı yayınlanacak.



Temsilcimiz Fenerbahçe Eurolague'de normal sezonu 5. sırada bitirmiş ve play-off'da Yunan ekibi Panatkinaikos ile eşleşmişti. Fenerbahçe Panatkinaikos'u 3-0 ile geçerek adını Final-Four'a yazdırmıştı.



Final-Four'un diğer karşılaşması ise Olimpiakos ve CSKA Moskova arasında oynanacak ve saat 18:30'da başlayacak...



Euorealgue Final-Four statüsü...



Yarı final ve final maçı tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finali kazanan takım direk finale çıkacak. Yenilen takım ise 3.lük maçına çıkacak...