Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Dilmen'in açıklamaları;

"Bursa ile Beşiktaş arasında tatlı değil acı rekabet maçı da gerdi. Futbol rekabetinin ötesinde bir şey bu.. Bülent Yıldırım, Namaoğlu tarafından özellikle verildi bence tansiyonu idare etsin, yönetmesin diye. O da idare etti. Beck'i yerle bir etti iki oyuncu faul bile çalmadı."

"Bursa sert başladı kart gelmeyince de Beşiktaş'ın attığı golde Şamil sarı kartlık bir faul yaptı. Açık konuşmak gerekirse ne Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ne de galibiyetini gölgeleyemez. Geçen hafta Fenerbahçe maçı berabere bitip, Başakşehir galip gelince oyuncular şaşırdı."

"Bursaspor'un tek şansı vardı tek gol pozisyonu vardı. Onu gol yapsa oyuna ortak olabilirdi. Beşiktaş sana sürekli pozisyon vermez. Hakemin çok kötü olduğu bir maçta Beşiktaş 2 gün aranın ardından liderlik koltuğuna oturdu. İpler tekrar tamamen Beşiktaş'ın eline geçti."

"Bursalı 6 oyuncunun sarı kart görmesi gerekiyordu. Minimum Quaresma'nın bunu camiasına yapmaması gerekiyor. Kötü bir maç oldu ama Beşiktaş istediği galibiyet ve puanı aldı. Hakem muhtemelen tebrik edilecektir tansiyonu düşürdü diye."

Dilmen, Quaresma'nın yaptığı sert hareketlere tepki gösterdi.

"Bursaspor 16 gol yedi son 3 maçta. Bugün Gençerlbirliği ile oynasalar bir Yıllardır kötü bir rekabet var aralarında ve bu maç onlar için bir şans. Tekme-tokat geçeceğini biliyordum. Yakın ve sindirmeye yönelik oynuyorlar ve Beşiktaş ilk yarının son 15 dakikasında kırabildiler."

"Batalla'nın oynamaması Beşiktaş için hakem için maçı yönetmek mi, idare etmek mi? Bence idare ediyor. Fakat Bursaspor kazanmak için tek şansı Quaresma'nın atılması. Atılmak için her şeyi yapıyor hakem de atmamak için her şeyi yapıyor. İki kere minimum atılması gerekiyor. Beşiktaş uzun sürenin ardından lig ikincisi olarak sahaya çıkmadı bu da oyuncuların üstünde baskı oluşturmuş gibi duruyor."

"Şenol hoca - Quaresma ilişkisinde ne olacak bilmiyorum ama artık Beşiktaş taraftarı da bu işten rahatsız gibi duruyor. Beşiktaş'ın kazanmak için Adriano'ya ihtiyacı var. Şenol hocanın sol tarafa yüklenmesi gerekiyor. Oğuzhan'ı biraz sola kaydırması gerekiyor."

"Atiba yoktu zaten... Beşiktaş'ın kazanmak için alan daraltmaya ihtiyacı var. Beşiktaş öne geçerse saha dışı faktörler devreye girebilir. Allah göstermesin yani... Demba Ba inşallah iyi durumdadır ama ben hemen oyuna gireceğini düşünmüyorum."