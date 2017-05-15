Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş taraftarı deplasman yasağının kalkması ile birlikte uzun bir aranın ardından Bursa deplasmanındaki yerini aldı.



Mücadele başladıktan sonra 10-15 kişilik Beşiktaş taraftarı Bursaspor locasından çıktı. Locada bulunan takım elbiselilerin Beşiktaşlı oldukları öğrenildi. Bunu öğrenen Bursasporlu taraftarlar da büyük tepki gösterdi. Locada iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Fikret Orman tribünden ayrıldı



Aynı zamanda protokol tribünü de karıştı. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın bulunduğu yerden telefonla konuşarak ayrıldığı görüldü. Başkan Orman mücadelenin 50. dakikasında tekrar yerine geldi.

Oyun durdu

Maçın 35. dakikasında korner kullanmaya giden Quaresma'ya taraftarlar yabancı madde attılar. Oyun bir süreliğine durdu.

Atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Bülent Yıldırım ve yardımcıları saha ortasında toplandı. Bursaspor-Beşiktaş maçına taraftar olayları nedeniyle 2.5 dakika ara verildikten sonra maç yeniden başladı.