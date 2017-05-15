Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Beşiktaş, şampiyonluk yolunda bir adım daha attı. Maçın 79. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı!



Sezon başında Fenerbahçe ile biten sözleşmesi sonrasında Beşiktaş’a imza atan Gökhan Gönül, Bursa tribünleri tarafından protesto edildi. Milli futbolcu, sakatlanarak yerini Beck’e bırakıp kenara geldi. Bu anda yedek kulübesinin arkasındaki tribünden sahte dolarlar atıldı.



Gökhan Gönül bu sezon Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan maçta da sahte paralarlar protesto edilmişti.