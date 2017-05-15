Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yeşil-beyazlı ekip, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, “Bugün maça eksik başladık. Batalla yoktu, John sakatlandı. Sahaya sürdüğümüz oyuncular iyi mücadele ettiler. Yine şanssız bir şekilde Emre devre arasında çıkmak zorunda kaldı. Arkasında Aziz sakatlandı. Bu bizim ileride yapacağımız hamleleri daralttı. Beşiktaş kadro kalitesi olarak iyi bir takım. Zorunlu değişiklikler olunca ister istemez oyunun sonuna doğru düşüş başladı. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Uzun haftalardan sonra Bursaspor bu mücadelenin içine girdi. Böyle mücadele ettiğimiz sürece kalan haftalarda iyi bir duruma gelebileceğimizi umuyorum” dedi.

"BEŞİKTAŞ’A KARŞI BU MÜCADELEYİ GÖSTERMEK BİZİ UMUTLANDIRDI"

Bir soru üzerine Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma’nın 19. dakikada Bursasporlu Jorquera’ya yaptığı hareketten dolayı oyundan atılması gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, “Bunlar önemli, kaçırmamak lazım. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, bir takım krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak lazım. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Yavaş yavaş Bursaspor kimliğinin oturması için sahada bir şeyler göstermemiz gerektiğine inandırdık oyuncuları. Beşiktaş’a karşı bu mücadeleyi göstermek bizi umutlandırdı. Maçtan önce ve maç içindeki sakatlıklar bütün dengemizi bozdu” dedi.

"BURSASPOR’UN TEHLİKEYİ YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Batalla’nın eksikliğinin takımı etkilediğini ifade eden Örnek, “Bursaspor için önemli bir oyuncu. Savunmadan hücuma geçişlerde en önemli silahımız. Bursaspor için önemli bir parça. İki haftadır ondan yararlanamıyoruz. Ciddi bir sakatlığı var. Onun yerinde oynayan Bilal ve Jorquera’dan da memnunum. İkisi de toparlanmaya başladı. Oyun içinde iyi rotasyonlar yapabilseydik, sanki maç biraz daha farklı olabilirdi. Kalan 3 maçımızı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız böyle mücadele ederlerse kalan maçlar için ben Bursaspor’un tehlikeyi yaşayacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

"90 DAKİKA İNANILMAZ DESTEK VARDI"

Taraftarların da kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Adnan Örnek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar inanılmaz bir taraftar desteği gördüm. Taraftarlara skor olarak daha güzel şeyler yaşatmak isterdik. 90 dakika inanılmaz destek vardı. Onlar bizi böyle desteklemeye devam etsinler biz onlara karşı gerekli adımları atacağız."