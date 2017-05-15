Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-0 yendiği maçta, takımının ikinci golünü atan Vincent Aboubakar karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Vincent Aboubakar şampiyonluk mücadelesini değerlendirirken, transferiyle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

İşte Vincent Aboubakar'ın maç sonundaki açıklamaları...

"KARARI BAŞKAN VERECEK"

''Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben memnunum, taraftarlarımızı memnun etmeye çalşıyorum. Kararı verecek olan başkanımız.''

"KONSANTRE OLMAMIZ GEREK"

''3 maçın 3'ü de zor geçecek. Doğru tavırla bu 3 maça konsantre olmamız lazım. Oyunun akışını sekteye uğratan bir durumdu. Sakin kalmayı başardık, negatif bir ortam oluşturmaya çalıştılar. Biz ciddi kaldık ve konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk. Kimin kiminle oynadığı önemli değil, önemli olan takımın menfaatleri.''