Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, "Geçen sene de bu sene de Bursa maçları kritik zamanlara geliyor. Bursa da sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Onun için de tansiyonu yüksek bir maçtı. Hamdolsun kazandık. Mutlu dönüyoruz. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz. Dürüstçe söyleyeyim ben özellikle çok stresliyim ve çok sağlıklı bir maç izleyip, yorum yapabilecek durumda değilim. Kulübün başkanı olarak yönetim kurulu ile birlikte sorumluluk bizim üzerimizde. Yapacağım yorumlar çok doğru olmaz. Geçen sene Beşiktaş’ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu bu sene herkes birlik olmuş ve bize karşı duruyormuş gibi hissediyorum" dedi.