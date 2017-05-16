Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor maçı öncesi üzerlerinde baskı olduğunu söyleyen Adriano, "Üzerimizde baskı vardı. Başakşehir bizden önce oynadı kazandı ve önümüze geçti. İlk yarı yeterince bitirici değildik. 2. yarı daha iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum." dedi.

Şampiyonluğa ulaşmak için olumlu bakmaları gerektiğini kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Her birimiz sahaya ağırlığımızı koyduğumuz zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe maçında şanssız bir şekilde puan kaybettik. Ancak bu maçta bunların üstesinden geleceğimizi gösterdik. Kasımpaşa maçına da galibiyet için çıkacağız." ifadelerini kullandı.