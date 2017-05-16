Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay "Yüzde yüz hazır değildim. Bu hafta 2 kere idmana çıktım. Kızım doğdu. O da enerji verdi. bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Çabuk eve dönmek istiyorum. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Zor maç olacağını biliyorduk. Taraftar baskısı vardı. Zaman zaman maçın gazını çıkardılar. Bursaspor çok sert oynadılar. Onların kaybedeceği çok şey yoktu. Biz çok şey kaybedebilirdik. Bizim şampiyonluğu Vodafone Arena'ya getirmemiz lazım" dedi.

Basın mensuplarına da açıklamalar yapan Tolgay "Herkes bize karşı daha istekli. Herkes bizi yenmek istiyor. Başakşehir'e karşı böyle oynuyorlar mı bilmiyorum ama..." ifadesini kullandı.