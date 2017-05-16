Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Adnan Örnek, Beşiktaş karşısında Batalla'yı çok aradıklarını söylerken, "Özellikle savunmadan hücuma geçişlerde aradık. Problem sadece Batalla değil. İlk yarının sonlarında Emre'nin, 2. yarının başında Aziz Behich'in sakatlanması zorunlu değişikliklere neden oldu. Bunlar da ilerleyen bölümde oyuna hücum oyuncularını almamızı engelledi." dedi.



Kubilay'ın kaçırdığı golün maçın kırılma anı olduğünü söyleyen Örnek, "Genç oyuncular ama çok eksik kalmalarına karşın takımın bugün verdiği mücadeleden çok memnunun. Kalan 3 haftada maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bursaspor'un bu durumda olması hoş değil. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önemli mücadele verdiler." ifadelerini kullandı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Quaresma'ya kırmızı kart gösterilmediği yorumları üzerine ise Adnan Örnek, "Pozisyon kırmızı kartlıksa göstereceksin. 2. sarı kartsa göstereceksin. 18. dakikadaki pozisyon -Quaresma'nın Jorquera'ya yaptığı pozisyon- daha da sıkıntılı pozisyon. Kaçırmamak lazım. Bunlar önemli. Beşiktaş ile Bursaspor maç yapıyor. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, diğeri krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak gerekiyor." çağrısında bulundu.