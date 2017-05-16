Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliğinin düzenlediği ve Fransız ekiplerinde mücadele eden futbolcuların değerlendirildiği yarışmanın ödül töreni yapıldı.

Törende, bu yıl PSG için çıktığı 35 lig maçında 35 gol atma başarısını gösteren Cavani, Ligue 1'in en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Ödülü ilk kez alan Cavani, henüz ligin bitimine bir maç kala gol krallığındaki en yakın rakibi Olympique Lyon'lu Alexandre Lacazette'nin 9 gol önünde bulunuyor.

Ligue 1'in en iyi genç oyuncusu ödülü ise şampiyonluk yarışında bir maç eksiğine rağmen PSG'nin 3 puan önünde olan Monaco'nun yıldız oyuncusu 18 yaşındaki Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye verildi. Mbappe bu sezon takımı adına şu ana kadar 14 gol atma başarısını gösterdi.

Monaco'nun teknik direktörü Portekizli Leonardo Jardim ise ligin en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü. En iyi kaleci ödülü ise aynı takımın Hırvat kalecisi Danijel Subasic'e verildi.

Ligue 1'de iki maçı kalan Monaco'nun PSG'ye göre 17 gollük averaj avantajı bulunuyor. Monaco, bu averajı kaybetmemesi veya kalan maçlarında en az bir puan alması halinde bir maçı kalan PSG'nin son 4 sezondaki şampiyonluk serisini bitirip 17 yıl sonra kupayı müzesine götürecek.