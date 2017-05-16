Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın sonucu kadar, geceye damga vuran diğer olay Quaresma'ydı... Portekizli futbolcu, 18. dakikada Cristobal Jorquera'nın sırtına attığı tekme futbolseverlerin büyük tepkisini aldı. Bir diğer tartışmalı hareketi ise 30. dakikada geldi. Quaresma'nın kayarak Bilal'in ayağına basmak istediği pozisyon tartışıldı. 44'te bu kez Şamil Cinaz'a yaptığı faul sonrası Quaresma sarı kartı gördü. Bu karar da çok tartışıldı. Çünkü Quaresma kararı alkışladı... Sosyal medyada hakem Yıldırım'a tepki yağdı: Neden Quaresma'yı atamıyorsun!

Korner attırmadılar hakem maçı durdurdu

35. dakikada Quaresma, korner kullanmak için sol köşeye yönelince sahaya yabancı madde yağmaya başladı. Anonsa rağmen madde atılmaya devam edince hakem Bülent Yıldırım, iki takım oyuncularını orta alana davet etti. Bursa kalecisi Harun taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. 4 dakika sonra oyun yeniden başladı.

'Baskıyı attık'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, 2-0'lık Bursaspor galibiyetini şöyle yorumladı: "Başakşehir önümüze geçtiği için üzerimizde baskı vardı. Başakşehir'e kaybettik, Fenerbahçe'ye son anda puan kaybettik ama Bursa galibiyetiyle bütün bunların üstesinden gelebileceğimizi gösterdik."

'Kızıma hediye'

Ab oubakar'ın golünde pası veren Tolgay galibiyeti 3 gün önce doğan kızı Feli Aliya'ya hediye etti: "Yüzde yüz hazır değildim. İki idmanla maça çıktım. Güzel bir kızım oldu. O bana enerji verdi. Galibiyeti ona armağan ediyorum. Zor maç olacağını biliyorduk. Bizim için önemli bir galibiyetti."