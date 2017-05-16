Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın hücumdaki en etkili ismi olan Ricardo Quaresma, Bursa deplasmanında gergin bir görüntü çizdi. Portekizli oyuncu 19’da Jorquera’nın sırtına tekme attı. Bu öyle sert bir hareketti ki futbolcu bile hemen ardından rakibini öperek özür diledi. Bülent Yıldırım kartlık pozisyonu “es” geçti. Aynı Quaresma bu defa ilk yarının uzatmalarında Şamil Cinaz’a sert girdi. Şamil’in bileğine tabanla basan Quaresma, hakem Bülent Yıldırım’dan bu defa sarı kart yedi. Sonrasında ise hakemi alkışla protesto etti. Futbolcunun dün akşam oyundan atılmamasının hakemlik literatüründe izahı yoktu.



İlginç tepkiler

Q7’nin dehşetli gecesine spor çevrelerinden ilginç tepkiler geldi.

Rıdvan Dilmen: Bülent Yıldırım bu maçları idare etsin diye atanıyor, o da idare ediyor. Quaresma atılmak için her şeyi yapıyor, o da atmıyor...

Ahmet Çakar: Quaresma kendini attırmak için her şeyi yapıyor. Aslında çoktan atılması gerekirdi...

Erman Toroğlu: Quaresma alkışladığında 2. ya da 4. hakem söylese, onun üzerine yıkılacak. Bülent Yıldırım uyanık, arkasını dönüp gidiyor...

Deniz Çoban: Bülent Yıldırım’a göre; öpünce geçiyor, sarı karta gerek kalmıyor...

@Fb1907dinc: Bülent Yıldırım, Yusuf Namoğlu akşam evine gelip kokardını sökmesin diye Quaresma’yı atmadı. Yoksa atardı...



Örnek: Yoruma bırakılamaz

Olaya Bursa çalıştırıcısı Adnan Örnek de tepki göstererek, “Quaresma’nın oyundan atılması gerekirdi. Bunlar önemli, kaçırmamak lazım. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, bir takım krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak lazım” dedi.



Maç sonrası taşlı saldırı

Maçın ardından Bursa’da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti.



Şehitleri birlikte andılar

Son yıllarda iki kulüp arasındaki gerginlik maç öncesi yerini dostluğa bıraktı. İlk maçta Vodafone Arane’daki hain saldırıda şehit olan polislerin isimlerinin okunduğu sırada hem Bursa tribünleri hem de Beşiktaş taraftarı “Burada” diye bağırdı. Kötü sonuçlar alan Bursa’nın taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. Seyirci sayısı 26 bin 245 kişiydi.



Başakşehir’den Kartal’a saygı

Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş’a sosyal medya hesabından bir göndermede bulunarak, “Haydi Beşiktaş yapabilirsin...” ifadeleri kullanan Medipol Başakşehir Kulübü dünkü maç sonrası ise, “Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var” paylaşımında bulundu.



