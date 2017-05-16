Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano maçın ardından, “Üzerimizde tabi ki baskı var. Başakşehir de bizden önce oynamış ve bizim önümüze geçmişti. Bu maç o yüzden çok önemliydi. Başakşehir’e kaybettik, Fenerbahçe’ye son anda puan kaybettik ama bugünkü maçla bütün bunların üstesinden gelebileceğimizi gösterdik” sözlerini kullandı.