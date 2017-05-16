Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano maçın ardından, “Üzerimizde tabi ki baskı var. Başakşehir de bizden önce oynamış ve bizim önümüze geçmişti. Bu maç o yüzden çok önemliydi. Başakşehir’e kaybettik, Fenerbahçe’ye son anda puan kaybettik ama bugünkü maçla bütün bunların üstesinden gelebileceğimizi gösterdik” sözlerini kullandı.
Adriano: Baskı altındayız
16.05.2017 - 07:16 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Adriano maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Etiketler : Beşiktaş,Adriano,beşiktaş haberleri,
473790 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473790.aspx
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