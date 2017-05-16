Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo karşılaşmanın ardından, “Çok iyi bir maç oldu. Maçın tamamında oyunun hakimi bizdik. Girdiğimiz pozisyonlardan iki tanesini değerlendirdik. Fenerbahçe beraberliğinden sonra bu galibiyet önemliydi. 3 tane final maçı var önümüzde. Bunları kazanmak için sahaya çıkacağız” derken Tolgay Arslan, “Yüzde yüz performansta değildim pek. 3 kere idmana çıktım. Güzel kızım doğdu, o da enerji verdi. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum” sözlerini kullandı.



Çebi: Tartışılacak bir şey yok

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi de, “Matematiksel hesap tuttuğu gündür şampiyonluk. 3 tane çok önemli maçımız var. Allah yardımcımız olsun. Çocuklarımıza Allah güç kuvvet versin. (Pozisyonlar için) Tartışılacak bir şey yok. Bırakın bunun tadını çıkartalım” ifadelerini kullandı.



Maça 3 dakika ara

36. dakikada Ricardo Quaresma korner kullanmak isterken Bursa tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Q7 saha içine doğru ilerlerken hakem Bülent Yıldırım anons yaptırdı. Maça devam edildi ama pozisyonun devamında bu kez diğer köşeden atış kazanıldı. Quaresma o alana yöneldiğinde bu defa ses bombaları ve yabancı maddeler yine geldi. Hakem Bülent Yıldırım oyunu tekrar durdurup yardımcılarını orta alana çağırdı. Kaptanlar da hakemin yanına gelip görüştü. Anonsun ardından 3 dakikalık bir duraklama sonrası mücadele tekrar başladı.