Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarıda yakaladığı müthiş çıkışla bir anda Avrupa kupaları hedefinin eşiğine gelen Trabzonspor’da son haftalarda yaşanan puan kayıpları ise can sıkıyor. Yönetim, takımın yaşadığı düşüşün sebeplerini Ersun Yanal’dan sorarken, tecrübeli teknik adam “Fiziksel değil, zihinsel bir yorgunluğumuz söz konusu” dedi. İkinci yarının başından bu yana büyük bir konsantrasyonla maçlara çıktıklarını ifade eden Yanal “Her maçı kazanma isteği ve arzusu bizi zihinsel olarak yordu. Kayıpların sebebi bence bu” dedi.



Avrupa’yı istiyoruz

Ersun Yanal son 4 maçta 10 puan kaybettiklerini hatırlatarak, “Ligde kalan 3 maçı da kazanmalıyız” vurgusunda bulundu. Kulübün 50. yılında camianın önünüzdeki yıl büyük başarıları hedeflediğini bildiğini söyleyen Yanal “Avrupa kupaları da bu hedeflerden bir tanesi. Bütün gücümüzle çalışacağız. Takımda bir düşüş varsa bunun sorumlusu benim. Başakşehir ve Fenerbahçe gibi önemli rakiplerle oynayacağız. Bu da maçlara konsantre olmamızı kolaylaştıracak” dedi.



Savunma SOS veriyor

İkinci yarının ilk 10 haftalık periyodunda kalesinde sadece 3 gol gören Trabzonspor, son 5 maçta 8 defa topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Savunmada inişli çıkışlı performans sergileyen Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 31 maçta kalesinde 31 gol gördü ve maç başına 1 gol yedi.