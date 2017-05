Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, koordinatör Ata Karataş ve milli takım hocası Salih Bora ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, ata sporumuzdaki millî şahlanışı ve hedeflerini anlattı. “Güreşi sadece madalyalarla hatırlamak, bu spora ve sporcularımıza yapılabilecek en büyük haksızlık” diyen Aydın “Türkiye güreşte muazzam bir potansiyele sahip, 2020 altın yılımız olacak ve yatırımcıları için bire beş verebilecek altın başak gibi” diye konuştu.



Gelecekten ümitliyiz

Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef minder başarımızı iyi anlatıp, verimliliğe dönüştüremedik. Popülerlik açısından futbol, basketbol ve voleybol çok önde, bunun farkındayız ama gittiğimiz her ortamda büyük ilgi görüyoruz, bu millet güreşi seviyor. Bunu, Taha ve Rıza’nın maçlarında gördük, ülkede futboldan daha büyük heyecan uyandırdık. Bunu sadece şampiyona dönemleriyle değil, uzun vadeye yaymak istiyoruz. Gelecekten ümitliyiz, birkaç yıl içinde güreş, birçok branşın pabucunu dama atacak. İş dünyası sektör analizi yaptığında görecek ki, bu saha yatırımcısı için altın yumurtlayan tavuk konumunda. Yeni dönemde, naklen yayın, sponsor, sportif ürün ile pastayı büyütüp, kulüpleri güçlendirmeye odaklanacağız.”



“Yarışımız devlerle”

Olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Rusya, ABD ve Macaristan gibi güreşte büyüme gösteren ülkelerle yarışıldığına dikkat çeken Aydın “Devlerle kapışıyoruz, Rusya’nın güreşe ayırdığı bütçe 100 milyon avro, bizim 10 katımız… Bir o kadar da özel sektör desteği alıyorlar. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Rıza Yıldırım’ın şampiyonlukları kolay elde edilmiş başarılar değil. Macaristan, Japonya gibi ülkeler de güreşe ciddi yatırımlar yapıyorlar. Azerbaycan’ın bütçesi 13 milyon dolar. Biz bu ülkelerle rekabet ediyoruz.”



Yeni Tahaların peşindeyiz

“Taha ve Rızaların arkası gelmezse, başarı sürdürülemez. Pastayı büyütüp, kulüpleri güçlendireceğiz. Şu an saha analizi ve yetenek taramasındayız. TOHM ve YİBO Projeleri ile güreşin kaynağına indik ve çok özel yeteneklere ulaştık, 100’ün üzerinde güreşçi, olimpiyat şampiyonu olabilmek için yatılı-gündüzlü okullarda tecrübeli antrenörler nezdinde özel eğitime tabi tutuluyor. Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonumuz Ali Çam onlardan biri... Ki, projenin Kahramanmaraş ayağında yetişti ve 2020 Tokyo’da madalya beklediğimiz isim. Ayrıca YİBO ile her biri 11-12 yaşlarında güreşçiler yatılı bölge ortaokullarında özel olarak yetişiyor. Sıra pastayı büyütmeye ve kulüpler ile ligleri güçlendirmeye geldi. Güreşçi olmadan bunları başaramazdık. Amacımız, kaliteyi artırarak, her sıklette birbirine denk en az 5 güreşçiye ulaşabilmek. Amacımız 2020’de dünyanın en güçlü takımını kurarak olimpiyatlara katılmak” diye konuştu.





GÜREŞİN ŞAHLANIŞI

Başkan Musa Aydın, “2015’te Las Vegas’taki Dünya Şampiyonası’nda uzun bir aradan sonra 3 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attık. Yine geçen sene Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5’ini güreşte aldık. Son olarak da Sırbistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl aradan sonra 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık” diyerek güreşin şahlanışını anlattı.