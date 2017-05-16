Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Kulübü adına dün önemli bir zirve vardı. Başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le beraber UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin ile İsviçre’de görüştü. Toplantı hakkında bilgiler veren asbaşkan Şekip Mosturoğlu FB TV’ye yaptığı açıklamada zirveyi tek kelimeyle “muazzam” diye özetledi. Randevunun 1 ay önce alındığını ifade eden Mosturoğlu “Ajandamızda hem kulübümüzü hem de bir bölümü Türk futbolunu ilgilendiren bir takım konular vardı. Bu konuda direkt UEFA Başkanı ve Genel Sekreteri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.



Türk futbolu için de...

“Çok olumlu, muazzam denilecek bir toplantı oldu” diyen Mosturoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Görüşmede UEFA’nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Daha evvel böyle doğrudan diyalogların kurulması çok tesadüf edilebilen bir durum değildi. Bu bizi son derece memnun etti. Somut olarak şunu söyleyeyim. Kulübümüzün uzunca bir dönemdir, 5-6 yıldır blokajda bekleyen 2.1 milyon avro parası vardı. UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesi konusunda talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme ve gündemdeki maddelerden sadece bir tanesiydi. Mali fair play ve diğer konular vardı; onları da konuştuk. İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz.”



Kjaer’in veliahdı Titi

Bonservis geliri elde etmek için Simon Kjaer’i satış listesine koyan Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın alternatifini Süper Lig’de buldu. Sarı-lacivertlilerin, Kasımpaşa’da forma giyen Titi lakaplı Cristian Chagas Tarouco’yu takibe aldığı öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Titi’nin de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi. Kasımpaşa’da ikinci sezonunu geçirmekte olan 28 yaşındaki sambacı istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezon 33 maçta oynayıp 3 gol atan Titi’nin, bu sezon da 35 maçta 7 golü bulunuyor.



Volkan-H. Ali anlaştı

F.Bahçe kaleci Volkan Demirel ve sol bek Hasan Ali’yle sözleşme uzatma konusunda anlaştı. Hasan Ali 3 yıllık mukaveleye imza attı. Volkan’la da her konuda anlaşma tamam. Önümüzdeki günlerde bu oyuncunun da imza atacağı öğrenildi. Lens’le görüşmelerin ise önümüzdeki hafta sonlandırılacağı öğrenildi.



Navas iddiası

Lens’i elde tutmak için çalışan Fenerbahçe, Hollandalının yerine alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin sağ kanat için Adnan Januzaj’dan sonra Jesus Navas’la da temasa geçtiği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki İspanyol, bu sezon M.City’de 35 maçta 3 asist yaptı.



Gustavo harekâtı

Oyun kurucu arayışındaki Fenerbahçe, Fluminense’den Gustavo Scarpa’ya teklif yaptı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’ya giden Asbaşkan Ali Yıldırım hem Fluminense hem de Gustavo’yla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, Fluminense’nin 10 milyon avro istediği 23 yaşındaki sambacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.