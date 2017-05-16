Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray’ın aylık divan toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, toplantının hemen başında söz alarak kürsüye geldi. Riva ve Florya projeleriyle ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Özbek, “Son derece dikkatli hareket ediyoruz. Riva ve Florya’nın geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma var. 8 Haziran’da ihaleye çıkacak. Bir tek arzumuz var o da Galatasaray’a fayda sağlamak. 8 Haziran’daki ihale çok önemli. Bu konuyu ne kadar çok tartışırsak, o kadar zarar ederiz. İhaleye girecek firmalar, konunun çok kötü manada eleştirilmesinden endişelenebilirler. Bu konuda lütfen sabırlı olalım” ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü Başkanı taraftarın beklediği sportif konularla ilgili açıklamasında ise umutlu konuştu. Özbek, “Özellikle futbolda iyi bir sezon geçirmedik. Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Bunlardan ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezonun hazırlığı içindeyiz. Çok etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalar bulunuyor. Önümüzdeki sezonun özellikle futbolda çok daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Disiplin sevklerini açtı!

Camia içinde tepkilere sebep olan disiplin sevkleriyle ilgili konuşan Dursun Özbek, “Disiplin uygulamaları nedeniyle etrafı yangın yerine çevirdiler. ‘Başkan kendisini, yönetim kurulu kendilerini eleştiren bütün üyeleri disipline veriyor’ dediler. 2 senedir görev yapıyoruz. Bugüne kadar hiç bu manada bir tavır gördünüz mü? Ben, eleştirilerden kuvvet alıyorum. Bunu hiçbir zaman disiplin uygulaması gereği taşıyacağına inanmıyorum” dedi. Dursun Özbek daha sonra Ahmet Dedehayır’ın sert eleştirilerini ve Tunç Üner’in sinkaflı cümlesini ekrana yansıttı. Özbek, “Bu arkadaşları bundan dolayı disipline sevk edildi. Bu şekilde ifadeler kullanılmaz” dedi.



Hız kesmediler

Galatasaray, Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.Yasin Öztekin ve Hakan Balta’nın tedavisine devam edildi. Aurelien Chedjou ve Lionel Carole, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Luis Cavanda, kendisine hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.



ÖZBEK’TEN İNCİLER

- Hırvatistan’da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Bu şampiyonada 7 sporcumuz, yavru aslanımız var.

- 2 bin 700 civarında üye, 6 yıldır peş peşe aidatlarını yatırmamış. ‘Altı yıldır bu insanlar bu kulübe gelip gitmiyorsa hatırlatalım’ dedik.

- Salonla ilgili projemiz bitti. Ruhsat aşamasında küçük pürüz çıktı. İnşaatı durdurmadık ama iyi bir periyotta bitirmek zorundayız.



Toplam borç 2 milyar 391 milyon lira

Galatasaray’ın 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi. Kulübün borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu aktarıldı. Galatasaray Kulübü’nün konsolide borç alacak farkında yaklaşık 400 milyon liralık düşüş oldu. Bu arada divan kurulu toplantısına eski başkanlardan Selahattin Beyazıt, Duygun Yarsuvat, Faruk Süren de katıldı.



Altaylı: Allah aşkına seçime gidin

Eski yönetici Fatih Altaylı, Riva ve Florya’nın ne getirdiğini merak ettiğini belirterek “Banka borçlarımız neden artıyor. Bu sözleşme neye göre yapıldı” ifadeler kullandı. Eski yönetici, Başkan Dursun Özbek’e yönelik, “Sosyal medyayı değil, burayı dinleyin. Ne olur seçime gidin. Allah aşkına yalvarıyorum. Sportif A.Ş’yi kardeşinizle yönetmeyin” ifadesini kullandı.



Özdoğan mahkemeye veriyor

Galatasaray eski yöneticilerinden Ahmet Özdoğan dünkü toplantıda, geçen ayki kurulda genel üyelerinin dışarıya çıkarılmasıyla ilgili hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Özdoğan yapılan uygulamanın tüzüğe aykırı olduğunu ifade etti. Özer Saraçoğlu da “Galatasaray yeniden” hareketiyle ilgili imzaların 700’e ulaştığını başkanın seçim kararı alması gerektiğini belirtti.