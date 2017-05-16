Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Süper Lig’de oynadığı son iki maçta sadece 1 puan alan ve en büyük favorisi olduğu şampiyonluğu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beşiktaş, son derece gergin geçen maçta Bursaspor’u deplasmanda Cenk Tosun ve Aboubakar’ın golleriyle 2-0 yendi ve derin bir nefes aldı. Son üç maçında 16 gol yiyen Bursasporlu futbolcuların büyük efor sergilediği karşılaşma futbolseverlere büyük bir seyir zevki yaşattı. 34’te Quaresma’nın trivelasında Harun gole izin vermezken, 39’da Aboubakar savunmadan atılan uzun pasla gole yaklaştı ama Kamerunlu oyuncunun şutu kaleyi bulmayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi: 0-0. İkinci yarıya daha atak başlayan Şenol Güneş’in takımı her geçen dakika rakip kaledeki baskısını arttırdı ama Bursaspor da bu bölümde önemli gol fırsatları yakaladı.



Cenk Tosun girer girmez attı

52’de Bilal’ın pasıyla pozisyona giren Stancu’nun ceza sahasına girerken yaptığı vuruş dışarı çıktı. 60’ta Kubilay Kanatsızkuş savunmanın arkasına atılan derin pasla kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı ama genç oyuncunun şutu İspanyol kalecinin üzerine gitti ve Bursaspor maçtaki en net fırsatı değerlendiremedi. 63’te Cenk Tosun’u oyuna dahil ederek gol için risk alan Şenol Güneş’in bu hamlesi hemen sonuç verdi. İki dakika sonra Aboubakar’dan aldığı pasla kaleci Harun’u geçen Cenk takımını öne taşıdı: 0-1. Uzatmanın son dakikasında Aboubakar karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Harun’u soğukkanlı bir feykle şaşırttı; ardından sakin bir vuruşla skoru ilan etti: 2-0.

VİNCENT ABOUBAKAR: Ben mutluyum başkanım!

Dün Bursa’yı 1 gol 1 asistle yıkan Vincent Aboubakar maçın ardından, “Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben takımda mutluyum. Kalmam ile ilgili burada karar başkanın olacak. Takımdaki atmosfer gayet iyi. Şunu unutmamak lazım, 3 maçın 3’ü de zor geçecek” derken, “Maç içinde oyunun akışı bozuldu. Negatif bir ortam oluşturmaya çalıştılar. Burada önemli olan takımın kazanmasıydı” sözlerini kullandı.



Q7 İLE GÜNEŞ’İN İLGİNÇ DİYALOĞU:

Muhabir: Daha ne kadar oynarsın?..

Quaresma: Hocamın dediği kadar...

Şenol Güneş: Sonsuza kadar...

Şenol Güneş gibi Ricardo Quaresma da Beşiktaş formasıyla dalya dedi. Portekizli yıldız dün Bursaspor karşısında siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıktı. Resmi olarak toplam 153 maçta Beşiktaş forması giyen Q7 maç sonrası muhabirin, “Beşiktaş’ta 100. maçın, daha ne kadar oynamayı düşünüyorsun?” sorusuna “Hocamın dediği kadar” cevabını verdi. Şenol Güneş de bunun üzerine “Sonsuza kadar” dedi. Neşeli diyalog sonrası Quaresma, “Bu sene çok çalıştık buraya gelmek için çok emek verdik. 3 final maçımız var. Ayaklarımız yere basacak. Bundan sonra da dikkatli olup şampiyon olmaya çalışacağız” açıklaması yaptı.

