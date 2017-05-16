Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesi yaptı... Sarı-lacivertli yöneticiler, sezon sonunda İngiliz takımı Manchester City ile kontratı sona erecek olan Jesus Navas ile geçen günlerde bir görüşme gerçekleştirdi.

NAVAS DA GELMEK İSTİYOR

Teknik Direktör Pep Guardiola ile sorun yaşayan İspanyol yıldızın da Fener'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Kanarya'da hedef, bu transferi kısa bir süre içerisinde bitirmek.

LENS'TEN VAZGEÇİLECEK

Jesus Navas transferini bitirmesi halinde F.Bahçe, orta alanın sağı için belirlediği stratejisini değiştirecek.

Sunderland ile ortak noktada buluşamayan F.Bahçe, İspanyol yıldız ile anlaşması halinde Lens transferinden vazgeçecek.

BU SEZON 5 ASİST YAPTI

Manchester City'de orta alanın sağında görev yapan 31 yaşındaki Navas, bu sezon İngiliz takımının formasıyla 35 maçta 5 asistlik performans sergiledi.