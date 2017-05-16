Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 2-0 kazandıkları Bursaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

"Bu oyunu sezon başından beri oynuyorlar, bir algı operasyonudur gidiyor. 2. yarıda 3 dakika uzatma verilebilirdi. Oğuzhan'a Aboubakar'a yapılan pozisyonlarda kırmızı verebilirdi. Hakem art niyetli miydi? İlk daha faul yapılan pozisyon Oğuzhan'dı, ama o gösterilmedi. Bu gösterilsin diye söylemiyorum. Bu çok yapılıyor Türkiye'de.





(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)

Herkes kendi açısından bakıp birbirini yargılıyor. Sarı ise göstersin. 2. yarıda Quaresma'yı alabilirdim, onu uyardım, baktım olumsuzluğu yok. Rakibe de gösterilebilirdi. Beşiktaş üzerinde bir kamuoyu oluşturmak isteniyor. Kaybettiğimiz maçlara bakın. Bu spekülasyonlar yapılıyor.

VİSCA HAKEME NELER SÖYLEDİ?

Son maçta Gençlerbirliği 2 değişiklik yaptı. 2 sarı karta bakın. Madem algı yapmak istiyorsunuz, Ahmet Çakar ona da baksın. Visca ağzını kapatıyor da hakemle ne konuşuyor. Burada yapılmak istenen şey, maçla ilgili değil, yatırım yapmak istiyor.

HEPSİNİ GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURUZ

Ben de konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe maçını zaten hiç tartışmak istemiyorum. Nereden baktığına lazım. Sezon bitsin, hepsini görüntülü konuşuyoruz. Bir haksızlık varsa, takım üzerine değil, pozisyon üzerine konuşalım. Sarı kart çekmeyse, göstereceksin.

Ricardo'nun yaptığı yanlıştır, katılıyorum. Ama bunu söyleyerek takım üzerinde baskı oluşturmak istiyorsan, bunu konuşamayız."