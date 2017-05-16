Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), şikeye karıştığı gerekçesiyle Japon tenisçi Junn Mitsuhashi'ye ömür boyu men cezası verdi.TIU'dan yapılan açıklamaya göre, 2009'da erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 295'inciliğe kadar çıkan, 1997. sırada tamamladığı 2015'ten sonra ise klasmana giremeyen 27 yaşındaki Mitsuhashi, şike girişiminde bulunması, bahis oynaması ve TIU ile işbirliği yapmayı reddetmesi sebebiyle tenisten ömür boyu men edildi.2015'te Güney Afrika'nın Stellenbosch ve Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen ITF Futures turnuvalarında bazı oyunculara, yenilmeleri için para teklif eden, 2015'in ekim ve kasım aylarında 76 kez bahis yaptığı tespit edilen Mitsuhashi ayrıca 50 bin dolar da para cezası aldı.