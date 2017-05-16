Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın Premier Lig'de ilk dörde girerek Şampiyonlar Ligi'nde katılma şansı kalmadı. Kırmızı Şeytanlar'ın Devler ligi için tek şansı Avrupa Ligi'ni kazanmak. Bu nedenle 24 Mayıs gecesi Ajax ile Stockholm'de oynayacakları Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor.

İngiliz Times Gazetesi'nin haberine göre, Manchester United'da futbolcuların yıllık ücretleri Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi halinde % 25 oranında düşüyor. Kadroya içinde bulunduğumuz sezon eklenen Paul Pogba, Zlatan İbrahimovic, Henrikh Mkhitaryan ve Eric Bailly için (İbrahimovic ile yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Ama haberde kalması durumu dikkate alındı) bu fark 10 milyon 600 bin Euro yapıyor. Takımın diğer futbolcularının haftalık geliri ortalama 23 bin Euro... Onların da toplam zararı 33 milyon Euro yapıyor.

Futbolcuların gelirlerindeki toplam 43 milyon 600 bin Euro'luk azalmaya Avrupa Ligi şampiyonluğu için belirlenen 1.4 milyon Euro'lşuk bonus eklendiğinde futbolcuların bu kupanın kazanılıp kazanılmaması durumunda gelecek sezonki toplam gelir farkı 45 milyon Euro çıkıyor.

Manchester United, bu farkın büyük bölümünü tek bir sponsorluk anlaşmasıyla karşılıyor. Adidas ile yapılan anlaşmada yıllık ücret 88 milyon Euro olarak belirlenmişti. Ama iki yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gidilmezse bu rakam % 30 azalıyor. Diğer bir deyişle, Avrupa Ligi'nin kazanılmaması halinde sadece bu sponsorluk anlaşmasından 26 milyon 400 bin Euro eksik gelir alınacak.