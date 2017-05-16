Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezona dair takımda yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, savunmayı baştan oluşturmak istiyor. Başkan Dursun Özbek ile geçtiğimiz günlerde takıma yapılacak takviyeler konusunda toplantı yapan Hırvat teknik adam, 2 yabancı stoperin kadroya katılmasını istedi.

Bu transferlerden birinin doğrudan oynayabilecek uluslararası tecrübesi ve liderlik özelliği olan bir isim olmasını isteyen Tudor, diğer transferin ise geniş kadro için düşünülmesini istedi. Başkan Dursun Özbek de bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek savunma konusunun hem bu sezon hem de önceki sezon takım için sorun oluşturduğunu vurguladı.

KİMLER GİDECEK KİMLER KALACAK?

Sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek Chedjou takımdan ayrılıyor. Tudor, hazırlık kampında dizinden ağır bir sakatlık geçiren ve bu sezon forma şansı bulamayan Koray Günter'in kiralanmasını istedi. Hakan Balta'nın ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve milli stoper konusunda henüz net bir karar verilmedi.

Semih Kaya ve Ahmet Çalık, önümüzdeki sezon Tudor'un kadrosunda yer alacak isimler. Sakatlığından dolayı bu sezon fazla şans bulamayan Serdar Aziz ise kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacak. Milli futbolcu, önümüzdeki sezon Tudor'un planları arasında yer alıyor.