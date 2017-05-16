Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Kasımpaşa maçı A Spor şifresiz ve canlı izle ile ilgili detaylar burada... Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Konyaspor Kasımpasa maçı A Spor canlı izle ile ilgili detaylar burada... İlk maçta Kasımpaşa'da 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Konyaspor, Torku Arena'da Kasımpaşa karşısında gol veya goller bularak, adını finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa ise skor avantajını kullanarak finale çıkmak için Konya karşısında canla başla mücadele edecek. Konya Kasımpaşa maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İşte Konyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle ile ilgili detaylar...

Konyaspor Kasımpaşa maçı A Spor ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Atiker Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa, final peşinde Lacivert-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında bu akşam Atiker Konyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galip ayrılarak moral depolayan lacivert-beyazlılar, Atiker Konyaspor karşısında avantajlı sonuç elde ederek finale kalmak istiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. İki takım arasında ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. İstanbul'da oynanan yarı final serisinin ilk maçında ise Kasımpaşa sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Kasımpaşa, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. İstanbul temsilcisi, üç gol ve üzeri attığı tek farklı mağlubiyetlerde de tur atlayan taraf olacak. Kasımpaşa rakibine iki farklı skorlarla yenilirse kupaya veda edecek. Lacivert-beyazlı ekipte karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Yarı final ilk maçında sakatlanarak sezonu kapatan Koita'nın yanı sıra Galatasaray maçında sakatlık geçiren ve kaburgasında kırık meydana gelen Adem Büyük, Konya temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da uzun zamandır süren sakatlığını atlatan ve bu hafta takımla çalışmalara başlayan Tunay Torun ise teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi durumunda Atiker Konyaspor'a karşı formasına kavuşacak.

"Final oynayacağımıza inanıyoruz"

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Baydar: "(Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması) Kendi evimizde 35-40 bin kişinin karşısında tarihi bir maça çıkacağız. Camianın bütün dinamiklerinin motivasyonu üst düzeyde"

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kasımpaşa ile tarihi bir maç oynayacaklarını bildirdi. Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, kupada ilk maçta İstanbul'da 3-2 yenildikleri Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlattı.

Yeşil-beyazlı ekibin tarihinin en önemli karşılaşmasına çıkacağına dikkati çeken Baydar, karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Baydar, karşılaşmanın centilmence geçmesini dileyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Tarihi karşılaşmaya sayılı saatler kala istediğimiz tek şey; adil düdük çalınması ve bu doğrultuda kararların verilmesidir. Çünkü artık skoru tayin eden hakem hatalarına tahammülümüz kalmadı. Kendi evimizde 35-40 bin kişinin karşısında tarihi bir maça çıkacağız. Camianın bütün dinamiklerinin motivasyonu üst düzeyde. Kazanacağımıza ve turu geçip final oynayacağımıza inanıyoruz. Ama bazen sizin kontrolünüz dışında olaylar gerçekleşebiliyor. Mesela ilk karşılaşmada skor avantajının bizden yana olması, maçın hakeminin takdir haklarını ev sahibi takımdan yana kullanmasına neden oldu. Adil bir karşılaşma yönetmedi, sertliğe ve provokatif davranışlara müsamaha gösterdi. Biz bunun ikinci karşılaşmada tekrar etmesini istemiyoruz."

Öte yandan, kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Jagos Vukovic ile sakatlıkları devam eden Dimitar Rangelov ve Halil İbrahim Sönmez maçta forma giyemeyecek.