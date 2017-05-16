Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, West Ham United stadının da isim sponsoru oluyor! Londra'da yapılan yeni stat, Beşiktaş stadının ismini alacak ve 2. bir Vodafone Arena olacak.

6 YIL İÇİN 120 MİLYON EURO ALACAKLAR

Vodafone, West Ham United ile yaptığı stat ismi anlaşması için yıllık 20 milyon Euro ödeyecek. 6 yıllık imza sonucu West Ham United kasasına 120 milyon Euro girecek.

BEŞİKTAŞ İLE 15 YILLIK ANLAŞMASI VAR

Beşiktaş'ın da sponsorluğunu yapan Vodafone, 13 Haziran 2013 tarihinde Beşiktaş ile 15 yıllık 145 milyon Dolar karşılığında anlaşmıştı.

Eski adı London E20 Stadium olan stat, Vodafone Arena ile sezon açılışını 2017-2018 sezonunun açılışında yapacak.