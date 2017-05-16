Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bir dönem fırtınalar estiren Orduspor, bu sezon amatör kümeye düştü. Zor günlerin yaşandığı camiadan bir kötü haber daha geldi.

Maddi anlamda zor günler geçiren Orduspor'un tesisleri polisler tarafından boşaltıldı.

Orduspor Kulübü, tüm çabalarına rağmen tesislerinde kalamadı. Ordu Valiliği’nin aldığı kararla birlikte Mor Beyazlı Kulüp, tesissiz kaldı. Altınordu Kaymakamlığı ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden gelen bir ekip, malzeme sayımı yaptı ve ardından tesis boşaltıldı.