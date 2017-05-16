Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Cuma günü deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı. Batıkent Tesisleri’nde tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. İlk 20 dakikası basına açık olarak yapılan ve sonrası basına kapatılan antrenmana, mor-sarılı ekip, topla ısınma çalışmasıyla başladı. 8’e 3 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada taktik çalışmasına geçildi. Günün tek çalışması 3 kaleden kurulu yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla son buldu.

Antrenmana tedavisi devam eden Aykut Demir katılmazken; Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.

Osmanlıspor, yarın akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettirecek.