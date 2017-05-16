Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde, 3-2 yenildiği ilk maçında rövanşına çıkan Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Tribünleri dolduran taraftarlarının desteğinin arkasına alan Konyasoır, 18. dakikada Bajic'in penaltıdan attığı golle devreye 1-0 önde girdi. 2. yarıda da hız kesmeyen ev sahibi ekipte sahneye yine Bajic çıktı ve 57. dakikada farkı ikiye çıkardı. Öte yandan 90. dakikada 2. sarı kartı gören Turgut Doğan Şahin, Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.

Finale yükselecek diğer takım, çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.