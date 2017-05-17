Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını deplasmanda 3-2 kaybeden Atiker Konyaspor evindeki rövanşta Kasımpaşa’yı 2-0 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. 16. dakikada Douglas’ın kullandığı kornerden gelen topu Ömer Ali şutladı, kaleci Ramazan’ın çeldiği topa bu defa Ali Çamdalı vurdu. Meşin yuvarlak Veigneau’nun eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Bajic ev sahibini öne taşıdı: 1-0. Konyaspor 57’de ikinci golünü buldu. Kasımpaşa defansının kaptırdığı topta ani kontraya çıkan yeşil-beyazlı ekipte Ömer Ali Şahiner’in vuruşunu Ramazan çeldi. Fakat arkadan gelen Bajic soğukkanlı bir hareketle önce Ramazan’ı geçti, ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 90’da Turgut Doğan Şahin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Konyasporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken final biletini taraftarlarıyla birlikte kutladı.



RAKİP F.BAHÇE OLURSA!

Kocaman bir soru işareti

Önümüzdeki sezon F.Bahçe’yi çalıştırması beklenen Aykut Kocaman’la ilgili bir iddia geçen hafta hayli dillendirilmişti. Konyaspor Yönetiminin takımın kupada finale çıkması ve rakibin de F.Bahçe olması halinde spekülasyonlara yol açmamak adına Aykut Kocaman’a istifa etmesini teklif ettiği hocanın da bu teklife sıcak baktığı belirtilmişti. Kocaman bu yöndeki soruları geçiştirmişti. Gözler şimdi Başakşehir-F.Bahçe maçında ve tabi ki Aykut Hoca’da...

21 MAYIS’TA KARŞILAŞACAKLAR

Erzurum-Gümüşhane finali

Spor Toto 2. Lig’de play-off yarı final rövanş maçlarının ardından; Gümüşhanespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale çıktı. İki ekip 21 Mayıs’ta TFF 1. Lig’e çıkmak için karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda Kastamonuspor’la 2-2 berabere kalan Gümüşhane rövanşta rakibini 2-1 yenerek eledi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Erzurum da Amed’i deplasmanda 1-1 beraberlikle saf dışı etti. Maç sonrası sahaya inen öfkeli Amed Sportif taraftarlarına polis, gazlı ve coplu müdahalede bulunurken, çıkan olaylarda yaralananlar oldu.

H.İbrahim Parlak - Konya (İHA)