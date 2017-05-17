Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nın 4. gününe de Türkiye damga vurdu. Atletizm 100 metrede Ramil Guliyev 10.06’lık derecesiyle altın, çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman 67.41’lik derecesiyle gümüş ve kadınlar 100 metrede Mizgin Ay 11.71’lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Yüzmede 100 metre kurbağalama ve 400 metre karışıkta Viktoria Zeynep Güneş iki altın, 100 metre kurbağalamada Gülşen Beste Samancı gümüş, 200 metre serbestte Selen Özbilen altın, Gizem Bozkurt gümüş, 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, İlayda Kargın gümüş, 4x100 metre serbest stilde İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz ve Ekaterina Avramova’dan oluşan Milli Takım altın madalya kazandı. Erkeklerde, 200 metre kelebekte Kaan Özcan gümüş, Samet Alkan bronz, 100 metre kurbağalamada Demir Atasoy altın, Emre Sakçı gümüş, 800 metre serbest stilde Ediz Yıldırımer ile 50 metre sırtüstünde İskender Başlakov bronz madalya elde etti. Tekvandoda ise Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ve Durdane Altunel gümüş, erkeklerde Deniz Dağdelen bronz madalya aldı.