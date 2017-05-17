Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nın 4. gününe de Türkiye damga vurdu. Atletizm 100 metrede Ramil Guliyev 10.06’lık derecesiyle altın, çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman 67.41’lik derecesiyle gümüş ve kadınlar 100 metrede Mizgin Ay 11.71’lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Yüzmede 100 metre kurbağalama ve 400 metre karışıkta Viktoria Zeynep Güneş iki altın, 100 metre kurbağalamada Gülşen Beste Samancı gümüş, 200 metre serbestte Selen Özbilen altın, Gizem Bozkurt gümüş, 50 metre sırtüstünde Ekaterina Avramova altın, İlayda Kargın gümüş, 4x100 metre serbest stilde İlknur Nihan Çakıcı, Sezin Eligül, Esra Kübra Kaçmaz ve Ekaterina Avramova’dan oluşan Milli Takım altın madalya kazandı. Erkeklerde, 200 metre kelebekte Kaan Özcan gümüş, Samet Alkan bronz, 100 metre kurbağalamada Demir Atasoy altın, Emre Sakçı gümüş, 800 metre serbest stilde Ediz Yıldırımer ile 50 metre sırtüstünde İskender Başlakov bronz madalya elde etti. Tekvandoda ise Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ve Durdane Altunel gümüş, erkeklerde Deniz Dağdelen bronz madalya aldı.
Bakü’ye damga vurduk
17.05.2017 - 09:17 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dün Atletizmde 3, yüzmede 14, tekvandoda 4 madalya kazandık
Etiketler : Azerbaycan,bakü,4. İslami Dayanışma Oyunları,Kıvılcım Kaya Salman,Mizgin Ay,
474147 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/474147.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
31
20
8
3
61
29
32
68
2
Başakşehir
31
19
9
3
60
27
33
66
3
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
4
Galatasaray
31
17
4
10
58
37
21
55
5
Trabzonspor
31
14
7
10
37
31
6
49
6
Antalyaspor
31
14
7
10
38
38
0
49
7
Kasımpaşa
31
12
7
12
45
42
3
43
8
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
9
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
10
Konyaspor
31
10
10
11
36
40
-4
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
31
11
6
14
33
41
-8
39
13
Osmanlıspor FK
31
9
11
11
36
37
-1
38
14
Kayserispor
31
10
6
15
44
54
-10
36
15
Bursaspor
31
10
5
16
30
53
-23
35
16
Ç. Rizespor
31
7
6
18
39
52
-13
27
17
Gaziantepspor
31
7
5
19
29
55
-26
26
18
Adanaspor
31
6
6
19
30
56
-26
24
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor - Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor - Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor - Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş - Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
33
18
7
8
47
36
11
61
2
Sivasspor
33
16
11
6
47
27
20
59
3
Eskişehirspor
33
16
11
6
62
41
21
56
4
Giresunspor
33
15
8
10
39
32
7
53
5
Göztepe
33
15
7
11
54
50
4
52
6
Boluspor
33
15
6
12
52
53
-1
51
7
Altınordu
33
13
11
9
42
37
5
50
8
Ümraniyespor
33
12
12
9
41
35
6
48
9
Elazığspor
33
12
11
10
42
33
9
41
10
Balıkesirspor
33
9
12
12
53
47
6
39
11
Denizlispor
33
11
9
13
45
44
1
39
12
Manisaspor
33
11
9
13
47
49
-2
39
13
Adana Demirspor
33
8
14
11
45
49
-4
35
14
Samsunspor
33
9
8
16
27
46
-19
35
15
Bandırmaspor
33
9
7
17
43
52
-9
34
16
Gaziantep BŞB
33
8
10
15
35
45
-10
34
17
Şanlıurfaspor
33
8
9
16
36
45
-9
33
18
Mersin İ.Y.
33
6
10
17
33
69
-36
25