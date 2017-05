Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da henüz sezon bitmeden flaş transferler içim girişimler başlarken, Başakşehirli Cengiz Ünder’i halı sahada keşfeden Ersoy Or, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. 10 sene profesyonel futbol oynadıktan sonra, antrenörlük yapmaya başlayan Ersoy Oy, Cengiz’in amatör günlerinden kesitler anlattı. 2008’de milli futbolcunun babasıyla 5 yıllık yetki anlaşması yaptıklarını söyleyen Cengiz’in ilk hocası, “Babası bana çocuğu bir takıma götürelim dedi. Babasıyla birlikte Cengiz Ünder’i Galatasaray’a Florya’ya götürdüm. Cengiz’i idmana çıkardılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama hem yaşının küçük olması, hem de yabancı bir şehre alışamayınca geri döndü. Daha sonra Galatasaraylı yetkililer, her gün beni ve babasını aradı, ne yapın ne edin Cengiz’i bize getirin dediler” ifadelerini kullandı.



Bonservisi 10 milyon avro

Ersoy Or daha sonra Buca’nın yolunu tuttuklarını anlattı. İngiliz devi Manchester United’ın da takibinde olan 19 yaşındaki futbolcunun kalbinin Galatasaray için attığını aktaran Ersoy Or, “Çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray’da oynamasını isterdim” diye konuştu. Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncusu olan Cengiz, sarı-kırmızılıların da hayallerini süslüyor. Bu sezon 9 gol 8 asistlik performans sergileyen genç yıldızın bonservisi için ise Başakşehir’in belirlediği alt sınır 10 milyon avro. Galatasaray’ın bu seviyede bir ücreti kasasından çıkarması zor gözüküyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon Cengiz’i Başakşehir’e 700 bin avroya satan Altınordu, yaptığı protokolde oyuncunun başka kulübe satılması halinde bonservis bedelinin yüzde 30'unu alma hakkına sahip.



Bruma’ya 12 milyon avro harcanmıştı

Galatasaray’ın 19 yaşındaki Cengiz Ünder için kasasından 10 milyon avro seviyesinde bir ücret çıkarması zor görünüyor. Sarı-kırmızılılar 2013 yılında o dönem henüz 19 yaşını doldurmayan Bruma’nın bonservisine de 10 milyon avro ödemiş, ekstra ücretlerle Portekizlinin maliyeti 12 milyon avroyu bulmuştu.

Hüseyin Tokmak - Balıkesir (İHA)