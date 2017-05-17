Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor... Sarı-Kırmızılılar'ın önceki gün yaptığı yönetim toplantısına şok bir dilekçe damgasını vurdu.

Övünç İldiz isimli üye, Başkan Dursun Özbek'in "Beşiktaş'ı tutuyor" dediği eşi Mesude Özbek'in üyelikten çıkarılması için disiplin kuruluna yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Dilekçede, kulübe sadece Galatasaray'a gönül verenlerin üye olması gerektiği, Mesude Özbek'in ise Beşiktaş'ı tuttuğu Başkan Dursun Özbek tarafından bizzat açıklandığı belirtildi.

BENİM EŞİM G.SARAYLI

Yönetim toplantısı sırasında dilekçeyi okuyan Özbek'in bir anda çılgına döndüğü öğrenildi. "Böyle iş olur mu, eşim Galatasaraylı. Beni yıpratmak için bunları yapıyorlar" diyen Özbek'in masadaki bardakları kırdığı iddia edildi.

Bir süre sonra sakinleşen Özbek, "Bu suçlamayı kabul etmiyorum, gereği neyse yapacağım" dedi.

HAFTA SONUNDA İMZA SAYISI 900 OLABİLİR

Öte yandan Galatasaray'da başını Burak Elmas, Özer Saraçoğlu ve Cem Kınay gibi muhalif isimlerin çektiği imza kampanyasına ilgi artarak devam ediyor.

Dün itibariyle imza sayısının 750 seviyesine yaklaştığı vurgulandı. Başkan Dursun Özbek'in erken seçim kararı almasını hedefleyen kampanyanın hafta sonuna kadar 900 imzaya ulaşması bekleniyor.

Erken seçim kararı içinse 1600 üyenin imza atması gerekiyor.