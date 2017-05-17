Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arın, "Oyuncularımın Trabzonspor karşısındaki performanslarının son 3 maça yansımasını bekliyorum. Kayserispor maçına bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Kendi oyun anlayışımızdan taviz veremeden, oyunu çirkinleştirmeden izleyenlere keyifli bir maç izletmek istiyoruz" dedi.

Şartlar ne olursa olsun Adanaspor için oynayacaklarını vurgulayan Arın, "Şimdi bir sınavdan geçiyoruz. Bu sınav için birlikteliğe ihtiyaç var. Çileyi de güzelliği de birlik olarak yaşayacağız. Hep birlikte fedakarlıklar yapacağız. Adanaspor’u daha anlamlı kılmak için her şeyi daha kolay kılacak yolları bir araya getirmek için camia olarak çaba sarf edeceğiz. Zor olanı yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Adanaspor sevgisi kusursuz bir sevgidir. Bu slogan ile Adanaspor bizi mutsuz etse de bizim yapacağımız, onu sevmektir. Turuncu-beyaz formamız ve armamız bir başkadır. Bizim camia koşarken değil, düşerken yanımızda olanlarındır. Taraftarımıza tekrar sesleniyorum göstereceğimiz sabır ile en güzel günleri hep beraber göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.