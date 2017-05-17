Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın formasını giyen Brezilyalı sol açık Dudu, Beşiktaş'a transfer haberleri hakkında net konuştu.

AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYORUM

Brezilya basınına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, ''Böyle söylentiler her zaman çıkacaktır. Her habere inanmamak lazım. 2020 yılına kadar Palmeiras ile sözleşmem devam ediyor ve ayrılmak gibi bir düşüncem asla olmadı. Hakkımda çıkan haberler umurumda değil. Ben sadece önümüzdeki maça bakıyorum'' şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN, 'İLGİLENİYORUZ' DEMİŞTİ

Palmeiras takımı ile 130 maça çıkan ve 30 gol atan futbolcu, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi futbolculardan biri olmuştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı bir canlı yayında açık bir şekilde ''Dudu transfer listemizde bulunan, izlediğimiz ve beğendiğimiz bir futbolcu'' sözlerini kullanmıştı.