Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatyaspor’da bir döneme futbolcu olarak imza atan başarılı kaleci Vedat Erdoğan, yaptığı açıklamada Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğunun kendilerini çok sevindirdiğini ve mutlu ettiğini belirterek, “Bir dönem kaleci, bir dönem yönetici olarak görev yaptığım memleketimin takımını Süper Lig'de görmek bizleri sevindirmenin yanı sıra gururlandırmaktadır. Ne mutlu bizlere” dedi.

11 yıl aradan sonra yöneticisi, taraftarı ve futbolcusunun tek vücut olup, Yeni Malatyaspor’un kendisinden çok daha fazla harcayan, hatta Süper Lig kadrosunu bünyesinde barındıran takımları geçip ipi göğüslemesinin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Tarihinde ilk kez tüm Malatya, bakanımız, milletvekilleri, belediye başkanları, kulüp başkanı Adil Gevrek, her deplasmana giden taraftarlarımız ve futbolcularımız adeta tek vücut olduk. Ve tüm olumsuzlukları giderip, mutlu sona eriştik. Gerçekten büyük iş başardık. Ne Mutlu Malatyalılara” ifadelerini kullandı.

“İş şimdi başlıyor”

Malatyaspor’da oynadığı dönemde kişiliği ile de tüm futbol camiasının takdirini kazanan Vedat Erdoğan, şimdi tek isteklerinin Süper Ligde kalıcı olmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle yeni stadımızda taraftarlarımız çok bilinçli davranmalı, her sonucun futbolda var olduğunu kabullenip, 90 dakika boyunca centilmenliği elden bırakmamalılar. Takım yapılanmasında altyapının önemi çok fazladır. Malatya’da alt yapı, skora yönelik değil, futbola yönelik yapılmalı. Yeni Malatyaspor bünyesine alt liglerden en az 5-6 genç futbolcu monte edilmeli. Çevre iller taranmalı, iyi organize olup, kabiliyetli gençler keşfedilmeli. Bu gün amatör küme maçlarını çim sahada oynuyor. Mutlak surette iyi futbolcular yetiştirilmeli. Takım da futbolcuya dayalı düzen kurulursa, bizi zor günler bekler, Süper Ligde zor barınırız. Bürokrat, siyasiler ve iş adamları birlikteliği hep Yeni Malatyaspor’un yararına olmalı. Yani Süper Lige yükseldik. İş bitmedi. Aksine işimiz şimdi başlıyor. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak, sonraki yıllarda ise akılcı işlerle kök salmak olacak. Akılsız harcama yapmak, Allah korusun, bizi tekrar amatör kümeye gönderir. Geçmişten ders almak lazım. Mevcut kadrodan en az 4 veya 5’i Süper Lig'de iş yapar. Ama kesinlikle takviye şart.”

“Dünyanın her tarafında taraftarımız var”

Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğu sırasında Amerika’da olduğunu ve şampiyonluğu büyük bir mutlulukla kutladıklarını söyleyen Vedat Erdoğan, “Amerika’da bile takıma karşı büyük bir sevgi besleyen taraftarımız var. O nedenle bu taraftarın değerini bilmeliyiz. Bizler de gerek futbolculuk, gerekse yöneticilik dönemlerimizde, hangi ile gitsek, büyük bir taraftar topluluğu ile karşılaşıyorduk. Yeni Malatyaspor’un İstanbul’da oynadığı maçlarında İnönü’nün tribünlerinde 30 bin, pasolig nedeniyle içeri giremeyen 20 bin taraftarımızda dışarıda takımlarını desteklediler. Belki de şampiyonluğu getiren bu maçlar oldu. Adil Gevrek Başkan'ı tebrik ederim. Mütevazi duruşu ve her kesim ile iyi münasebeti Malatya’ya sembol oldu. Malatyaspor'un futbolcusu, yöneticisi ve başkanı olarak görev yapmış biri olarak Yeni Malatyaspor'dan gurur duydum, Emeği geçen her insan ve kurumdan Allah razı olsun. Ast olan bundan sonrası. Alt yapı çok önemli. Malatya'da ve bölgede futbolcu kalitesi olan çocuklarımız ı bulalım. Bu başkan ve birliktelik ile gerisi gelir” ifadelerini kullandı.