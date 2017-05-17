Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB. Erzurumspor tesislerinde kulüp yöneticileri ve Antrenör Kemal Kılıç ile beraber basın toplantısı düzenleyen Ali Demirhan, dün Diyarbakır’da kendilerine yönelik yapılan saldırıları kınadı. Erzurum’a şampiyonluk kupasını getireceklerinin sözünü vererek konuşmasına başlayan Ali Demirhan, “Diyarbakır’a biz savaşa gitmedik sonuçta eleme usulü bir maç oynanacak, yenersek tur atlayacağız yenilirsek Erzurum’a döneceğiz. Maçı savaş ortamına çevirdiler. Ama şunu bilsinler ki dostlukta kimse bizimle yarışamaz. Ama kavga ortamında da bunu açık söylüyorum kimse bizimle dövüşemez. İkisine de varız. Siyasi mesaj verecekseniz siyasi mesajın verileceği yer belli. Burada kamuoyu huzurunda şunu paylaşayım. Bana bugün sabah Çeşme’den telefon geldi. Başkanım o Çeşme'ye geliyor. Biz onu alacağız gerekeni yapacağız. Bende buradan futbolcu Deniz Naki’ye diyorum ki Çeşme’ye gitme. Diyarbakır’da bize, hocamıza küfür etme lüksün olamaz. Biz sana cevap vermesek de, kanun da cevap vermese başkaları sana cevabını verir biz üzülürüz açık söylüyorum. O yüzden ortamı da germeye gerek yok. Ama Diyarbakır’da ettiğiniz küfrün hesabını Çeşme’de ödersiniz. Ödetirler adama onu da bilin. Uyarıyorum Deniz Naki, Çeşme’ye tatile gitme. Yazık gençsin başına bir hal gelmesin” diye konuştu.

“Şampiyonluk kupasını Erzurum’a getireceğiz”

BB. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, Spor Toto 2. Lig'de Play-Off Final maçını Gümüşhanespor ile oynayacaklarını belirterek, “Maç büyük ihtimalle İstanbul’da oynanacak. Daha oynanacak yer netleşmedi. Maçın nerede, hangi stadyumda oynanacağının belirlenmesi bizim elimizde olan bir şey değil. Taraftarımız bunu bilsin. Biz şampiyonluk kupasını Erzurum’a getireceğiz. Takımın durumu çok iyi. 6 gün var maça. Taraftarımız, Erzurum bizden desteğini esirgemesin” dedi.