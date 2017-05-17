Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Fenerbahçe maçında sakatlanan El Kabir, takımdan ayrı olarak fizyoterapist İrfan Korkmaz gözetiminde çalıştı. Taktik antrenmanı sırasında ayak bileği burkulan Deniz Kadah, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü.

Jandarma'dan ziyaret

Bursaspor maçına hazırlanan Antalyaspor’a sürpriz bir ziyaret oldu. Jandarma'nın kuruluşunun 178. yıldönümü kutlamaları kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan astsubay, uzman çavuş ve erlerden oluşan 7 kişilik ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne gelerek Antalyaspor’u ziyaret etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile takım kaptanı Samuel Eto'o'ya çiçek veren jandarma personeli, daha sonra 'Jandarma 178 Yaşında' yazılı pankartı açarak kırmızı-beyazlı takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.