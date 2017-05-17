Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un sezon başında İtalya'nın Lazio Kulübü'nden kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, sempatik davranışları ve yardım severliği ile dikkat çekiyor. Maçlardan ve antrenmanlardan vakit bulduğu sürece Trabzon sokaklarında ve caddelerinde gezmeyi seven Onazi, sosyal projelere de büyük bir önem veriyor.

Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nde oturan Onazi, domates almak için gittiği markette öğrencilerin radarına girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan Onazi, öğrencilere imza dağıttı. Yaklaşık 50 dakikasını domates almak için gittiği markette öğrencilerle birlikte geçiren Nijeryalı oyuncuyu, Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu, okula davet ederek öğrencilerin yoğun ilgisinden kurtardı.

Sözünü tuttu 150 forma dağıttı

Nijeryalı yıldız, Yalıncak İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Köroğlu'nun daveti üzerine, sözünü tutarak bugün okula gitti ve öğrencileri ziyaret etti. Yanında ismini taşıdığı 150 forma ile birlikte okula giden Onazi'ye öğretmenler ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Formaları imzalayan Onazi, öğrencileri mutlu ederken, onlarla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.