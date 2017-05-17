Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feyenoord'da bu sezon 15 golün altına imza atan ve Feyenoord'un şampiyonluk maçında hat-trick yapan eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Hollanda'da görülmemiş bir kahramanlık hikatesini de tamamladı ve futbolculuk yaşantısına noktayı koydu.

"MUAZZAM BİR DUYGU"

Feyenoord'da çalışmaya devam edeceğini söyleyen Kuyt, "Feyenoord benim için inanılmaz bir yer. Birçok kupa kazandım ancak burada 18 yıl sonra elde ettiğimiz şampiyonluğa benim son maçta üç golle katkı vermem muazzam bir duygu" dedi.

Feyenoord'da 150. maçına çıkan ve 101 gol kaydeden Kuyt'a Feyenoor'dan da jest geldi. Feyenoord Kulübü, Yeni Kuip'te Kuyt'a özel bir yer ayıracak. Saha kenarında bir alanda Dirk Kuyt'un heykeli olacak ve eski stadın çimlerini almak isteyen taraftarlar Kuyt heykeli öpmek zorunda kalacak.